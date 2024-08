Universidad de Chile y Colo Colo ya se preparan para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en la que disputarán un duelo clave en lo que es la actual lucha por el título en el Campeonato Nacional.

Previo a este duelo, el periodista nacional José Antonio Prieto conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que puede dejar este compromiso, en la que partió desglosando lo que es el posible debut de Javier Correa y Mauricio Isla en el ‘Cacique’.

“Son dos nombres que están llamados a ser un aporte en Colo Colo, no está comprobado porque no han jugado, aún no ven acción y no vemos en que condiciones está, Isla no juega desde la Copa América y eso es ya desde hace un mes. Correa la lesión lo dejó parado, se ve dificil que ellos sean los llamados a liderar a Colo Colo en el clásico”.

“Isla tiene una trayectoria que él no necesita tiempo para adaptarse al equipo, él tiene una manera de jugar, el tema es en qué condición está. un mes sin competir ni trabajar, puede ser una aporte para un período de partido, pero todo el compromiso con 37 años es difícil”, explicó.

El comunicador agregó “no es un buen momento para Colo Colo en ese sentido, sí lo es en que está arriba y está cerca del partido que vale el liderato, eso también genera algo”.

Por parte de la Universidad de Chile, el ‘Toño’ siente que con la bombástica vuelta de Charles Aránguiz, es una interrogante lo que puede ser su retorno al club, en la que también pone en tela de juicio la vuelta de Mauricio Isla a Chile, ya que desconoce de su situación actual.

“Yo siento que no debutará, primero hay que saber como llega de su revisión, él no venía jugando en Brasil, viene fuera de la competencia permanente. Muchos dicen que ellos deben marcar diferencia, es una frase hecha, pero hemos visto varios que han regresado de grandes y buenas carreras, pero que no han terminado marcando diferencia”.

Aránguiz fue presentado en la U | Foto: U. de Chile

“La mayoría de ellos por el aspecto físico, relacionado a lesiones, en puestas a punto, su carrera grande ya la hicieron, el tema es ver la actualidad, el hoy en día de todos, de Aránguiz, de Isla, esas son interrogantes hasta ver cuando juegan”, apuntó.

Finalmente, Prieto señala que la Universidad de Chile llega con una importante motivación para este partido y que sin duda será un apretado encuentro en el Estadio Nacional.

“Llega con el envión de ganar un partido sobre el final, sin jugar bien, hoy la motivación es estar peleando por el liderato, eso va ser que el campeonato sea sumamente atractivo, va a tener emoción de cómo va la punta y todo. Por juego no estamos viendo equipos con grandes luces”, concluyó.