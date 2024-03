Rodrigo Goldberg recuerda con pena su paso por la directiva de Universidad de Chile. A pesar de que en su época de futbolista se ganó el corazón de los fanáticos azules, todo cambió al ingresar a la gerencia deportiva del club. Según indicó, el panorama no era el mismo con los fanáticos estudiantiles tras dejar la cúpula institucional.

Así lo indicó el exfutbolista en conversación con Prensafutbol. Además de explicar por qué decidió aceptar la propuesta para trabajar en Azul Azul, aseguró que los hinchas ya no lo miran con tanto amor. Es más, cree que parte de dicho romance se esfumó al momento de tener que liderar el área deportiva en tiempos de crisis.

“Se generó mucho roce y pelea interna en la U. Eso sumado a malas decisiones tomadas desde la dirigencia, nos hizo entrar en crisis y no poder solucionar todo. Fue traumático, el club estuvo a un mes de quebrar de nuevo. Me pidieron venir a ayudar a la U, cómo decir que no al club que me vio nacer”, comenzó indicando.

“Creo que perdí mucho el cariño del hincha de la U. Lo siento y lo he visto, no la mayoría, pero si de un gran porcentaje. Y la verdad los entiendo. Algunos ni siquiera me conocen, pero cada uno tiene su apreciación. Y sí, se perdió harto cariño”, agregó.

Rodrigo Goldberg reveló su gran pena con los hinchas de Universidad de Chile.

¿Se arrepiente de estar en la directiva de la U?

Finalmente, Rodrigo Goldberg aseguró que no hubiese entrado a la dirigencia en la U en caso de saber que el presidente de la época, Carlos Heller, iba a vender su paquete de acciones. Cabe destacar que Polaco estuvo en la gerencia deportiva de Azul Azul entre 2019 y 2021.

“Si hubiese sabido que la intención del dueño era vender, creo que no habría entrado. Bueno, era lo que en ese minuto sentía que debía hacer”, concluyó el referente de Universidad de Chile.

El próximo partido de Universidad de Chile

El siguiente duelo de la U será contra Cobreloa por la sexta fecha del torneo local. Se jugará el domingo 31 de marzo, desde las 18:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto.