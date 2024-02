Universidad de Chile publicó este sábado a primera hora la lista de citados del entrenador Gustavo Álvarez para recibir a Audax Italiano en el Estadio Nacional y donde sorprendió la ausencia del mediocampista Federico Mateos.

Lo cierto es que el Ñublense tuvo un 2023 lleno de altos y bajos, donde las lesiones no le permitieron mostrar el nivel que lo llevó a la U. Es más, un esguince leve del ligamento cruzado posterior le impidió jugar los últimos tres partidos del torneo anterior.

Con la llegada de Gustavo Álvarez, Mateos dio ventaja al participar en el tramo final de la pretemporada, pudiendo entrenar con normalidad las últimas tres semanas.

La última vez que el jugador habló con los medios, expresó que “los exámenes van todos bien. Yo todavía sigo en rehabilitación de la rodilla, por eso este año no fui de vacaciones y me quedé acá en Chile haciendo kinesiología para mejorarme lo más rápido posible, pero aún queda un poco. (Sobre su fecha de regreso) Eso no lo sé, lo saben los doctores del club. Se irá viendo la evolución que tuve durante este tiempo”.

La decisión de Gustavo Álvarez

La decisión que tuvo que tomar Gustavo Álvarez sobre Federico Mateos

El entrenador azul alineó unos minutos al volante en su último entrenamiento de práctica ante Santiago Wanderers, donde dio muestras de avances en su recuperación.

Sin embargo, Álvarez entiende que Federico Mateos no está al 100% en la parte física, por tal razón, prefirió a Matías Sepúlveda como opción ante los titulares Marcelo Díaz, Israel Poblete, Jeison Fuentealba y Lucas Assadi.