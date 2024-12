Es un hecho inminente, que Octavio Rivero será nuevo jugador de Universidad de Chile, convirtiéndose así, en el centroatacante que el técnico, Gustavo Álvarez necesitaba para su plantel.

Esto, responde también a los deseos del jugador uruguayo, pese a tener un buen presente en el Barcelona de Guayaquil, club dueño de su pase por 18 meses más. Así y todo, la U será el próximo paso en su carrera.

No obstante, no todos están felices con este nuevo paso de Rivero y son los propios comunicadores de la mitad del mundo, quienes alzan la voz y ponen el grito en el cielo.

Uno de ellos es Vito Muñoz, reconocido e histórico periodista ecuatoriano, quien en el programa Pasión Deportiva, le hizo honor al nombre y de manera muy apasionada, se fue con todo contra el futbolista.

“Se valen del representante para que le llene la cabeza de cosas. Ahí hay un tal (Rafa) Monge, que es el representante de Rivero que le llena la cabeza y Rivero sale con ‘es un orgullo que la U me venga a buscar'”, dijo Muñoz.

No contento con eso, siguió atentando contra el charrúa y le dijo de todo. “Malagradecido. Te morías de hambre, nadie te paraba bola, jugaste en Chile y estabas botado en Uruguay. Barcelona te trajo, te apoyaron, te potenciaron y ahora sales con esto”, afirmó de manera tajante el presentador haciéndonos creer que en cualquier minuto venía un ataque al corazón de lo agitado que estaba.

Vito Muñoz le recordó su paso por Colo Colo

Desde luego, de manera enérgica siguió con sus emplazamientos hacia el agente del futbolista, diciendo que él está dispuesto a inmolarse, con tal que cumpla su contrato con el Ídolo.

“Ahora, Rivero se quiere ir, como (Francisco) Fydriszewski. Asi es que Monge, no fastidies a Rivero, tu no eres el dueño del pase de él, hasta mitad del 2026 pertenece a Barcelona y si la dirigencia no sale a enfrentarlos, yo los enfrento aquí”, advirtió.

A su vez, le recordó su paso por Colo Colo, donde fue sin pelan ni gloria, según su parecer. “Si en Chile ya no te paraban bola. Jugaste en Colo Colo, chao. Jugaste en O’Higgins, chao. Barcelona te resucita, estabas fuera de foco, si en Chile no te daban bola”, apuntó.

Michael Clark salió al baile

Demostrando que es muy instruido y lee la prensa chilena, el periodista sacó a colación el tema que tiene en la palestra al presidente de Azul Azul, Michael Clark y las dudas que generan el cómo adquirió el restante 90% del FIB Tactical Sport, quienes son los controladores del club deportivo de la U.

Fue ahí, cuando instó a Rivero a averiguar a qué club se está viniendo. “Tu no conoces lo que está pasando en Universidad de Chile, averigua el tremendo escándalo. Averigüen quién es Michael Clark, Clark Kent, seis millones de dólares en juego”, cerró el apasionado Vito Muñoz.