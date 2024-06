Este martes fue un día histórico para San Antonio Unido al avanzar en la Copa Chile eliminando a un equipo de Primera División como lo es Unión La Calera.

Los del Timón y La Gaviota tuvieron un partido de infarto al empatar 2-2 en tiempo reglamentario, ganando en definición a penales y ahora deben enfrentar ni más, ni menos, que a Universidad de Chile.

BOLAVIP conversa con el presidente del SAU, Guillermo Lee el que no da más de alegría. “Tenemos toda la esperanza y la fe, y estoy seguro que este triunfo no sólo nos levanta en la Copa Chile, también nos levanta en nuestro gran objetivo que es subir a Primera B”, afirma.

El directivo estaba realmente eufórico y no duda en asegurar que “esto es el sufrimiento de nuestra gente, tuvimos estadio lleno pese a la lluvia, estamos mojados hasta los calzoncillos, pero el equipo nunca dejó de jugar, La Calera no cruzó la mitad de la cancha en el segundo tiempo donde no se sabía cuál era el equipo de primera división, estamos para grandes cosas”.

Guillermo Lee eufórico con la clasificación de San Antonio Unido

San Antonio Unido espera a Universidad de Chile

Guillermo Lee no esconde además la ansiedad que tiene por el próximo rival del SAU. “La U es uno de los mejores equipos de chilenos, un equipo con grandes jugadores, pero nosotros tenemos una mística especial, representamos al puerto más grande y vamos a dejar la vida”, explica.

Agregando que “muchos de nuestros jugadores no están acostumbrados a ver un estadio nacional lleno y hago un llamado a los hinchas de San Antonio y a los de la U para armar una gran fiesta”.