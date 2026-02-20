La Universidad de Chile se prepara para un duelo clave ante Deportes Limache, en medio de un arranque irregular en la Liga de Primera 2026 de la mano de Francisco Paqui Meneghini.

Los azules suman dos empates y una derrota en el inicio del torneo, resultados que los obligan a reaccionar cuanto antes si no quieren perder terreno frente a los equipos que ya comienzan a marcar diferencias en la parte alta de la tabla.

En la antesala del compromiso ante los de Víctor Rivero, inevitablemente surgió el tema del próximo Superclásico ante Colo Colo, uno de los partidos más esperados del fútbol chileno, que se disputará una semana después del cotejo ante los Tomateros.

Francisco Paqui Meneghini evita adelantarse al Superclásico

Lejos de alimentar la expectativa, el entrenador azul bajó el perfil al clásico y dejó claro cuál es su prioridad inmediata.

“Mi foco es Limache. El comienzo en cuanto a puntos no ha sido el esperado, pero el foco tiene que ser Limache y no pensamos en los partidos que van a venir”, declaró el estratega de 37 años.

Cada vez falta menos para que Colo Colo y la U se vean las caras por la Liga de Primera | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Con esas palabras, Meneghini marcó una postura clara: no mirar más allá del próximo partido y enfocarse exclusivamente en sumar de a tres ante Deportes Limache para comenzar a enderezar el rumbo del Romántico Viajero antes de pensar en el duelo frente al Cacique.

En síntesis…