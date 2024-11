Universidad de Chile tendrá este fin de semana un importante encuentro dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ se verán las caras ante Everton de Viña del Mar con la gran misión de salir a buscar los tres puntos y esperar que los ‘Albos’ caigan ante Deportes Copiapó para poder gritar campeón o ir a un duelo de definición.

A lo que es este importante desafío, el volante Marcelo Díaz conversó con la prensa en conferencia de prensa y comentó lo que ha sido la semana dentro de la Universidad de Chile previo a este crucial encuentro.

“Hemos entrenado muy tranquilos esta semana, como ha sido la tónica en el año, enfocado en nuestro trabajo, en hacer bien lo que corresponde, preparando un partido trascendental ante Everton, un equipo que juega bien y es competitivo. Tenemos la intención de ganar como es la tónica y para eso nos preparamos, esperamos el domingo que resulte todo lo que estamos entrenando”, partió señalando Díaz.

Agregando esto, el ‘Carepato’ explicó que a pesar de no tener la primera opción en quedarse con el título, mantienen toda la fe de poder conseguir el triunfo y esperar una mano desde el norte del país.

“Lo que hemos hecho durante todo el año ha sido bueno, siempre dijimos que iríamos partido a partido y ha sido así, llegamos al último partido con opciones al título, no está nada dicho, absolutamente nada y todo puede pasar en el fútbol, sabemos que es así. Por eso nosotros nos preparamos para el partido del domingo con Everton como la verdadera final, porque así es. Nos jugaremos la vida”, declaró.

La U se enfrentará a Everton este fin de semana | Foto: Photosport

Díaz y su mensaje al hincha de la U

Finalmente, Díaz habló de la tremenda importancia que ha sido el hincha de la Universidad de Chile para el equipo a lo largo de esta temporada, en la que destacó la tremenda incondicionalidad de los fanáticos y los llama a seguir creyendo en esta final de torneo.

“A mí solamente me queda darles las gracias por todo el apoyo que hemos tenido durante todo el año, fuimos el club que más hinchas llevó durante todo el año de visitante y de local, no me cabe duda que el domingo va estar lleno el estadio, no me cabe duda que la gente aún cree y por eso nosotros también creemos que sí se puede”.

“No me cabe duda que el domingo van a alentar, dejar el corazón y el alma, al igual que nosotros, el mensaje es de agradecimiento y que sigan creyendo, porque este club y estos jugadores van a dejar la vida por todo hasta el final”, cerró.