¿Ramón 'Wanchope' Ábila o Cris Martínez? Pablo Flamm se la juega con el delantero ideal para Universidad de Chile: "Me voy de cabeza con..."

El Mercado de Pases de Universidad de Chile ha estado nutrido hasta el momento y son varios los nombres que han llegado al CDA para ayudar a la U a volver a pelear un título en serio después de varios años teniendo que batallar en los puestos bajos del Campeonato Nacional.

Pese a la larga lista de nombres en donde destaca Gabriel Castellón y Marcelo Díaz, aún falta la plaza de delantero donde los azules quieren golpear el mercado y fichar a un delantero de experiencia que aporte goles al conjunto azul.

En esa línea, el último fin de semana se hizo público que Ramón ‘Wanchope’ Ábila, delantero de Colón de Santa Fe y ex Boca Juniors, fue ofrecido a la U. Además, varios trascendidos dan a Cris Martínez como una carta viable para calzarse la U en el pecho la temporada que se avecina.

Pablo Flamm se queda con Cris Martínez para la delantera azul. | Foto: Photosport

Con los dos nombres en la mesa, Pablo Flamm, periodista y conductor de De Fútbol Se Habla Así de D Sports, elige cuál de los dos delanteros caería como anillo al dedo para Universidad de Chile bajo el mandato de Gustavo Álvarez.

“Ahora, con todo respeto, yo entre Wanchope Ábila que es un gran delantero y Cris Martínez, me voy de cabeza con Cris Martínez”, reveló sin dejar ningún tipo de duda el conductor del espacio mencionado.

Pese a no ser un ‘9 natural’, para Pablo Flamm no hay mayor problema con eso y en el cierre avisa que Martínez es un “Producto conocido, confiable, campeón. Independiente que no haga de 9, la U tiene a Palacios, Guerra y Fernández”, remató.

La delantera de Universidad de Chile

Universidad de Chile ya cuenta con Leandro Fernández, Cristián ‘Chorri’ Palacios y Nicolás Guerra en ese puesto, pero ninguno fue mayor solución en la campaña 2023 de los azules que arrancó como avión, pero terminó de manera discreta.