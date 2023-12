Mauricio Pellegrino está inminente fuera de la Universidad de Chile para 2024. El técnico argentino dio luces que desde Azul Azul ni siquiera lo han llamado a conversar para extender su vínculo, aunque todo podría cambiar.

Ante ello, el comentarista Rodrigo Goldberg, quien también fue directivo de Azul Azul, revela que no existe total confirmación que Pellegrino vaya dejar de dirigir a la U en el fútbol chileno.

“Yo entiendo que en el directorio las aguas están un poco divididas al respecto. Hay directores que efectivamente prefieren que se vaya y otros que se quede, que son los que consideran que tiene que continuar el proceso”, dijo Goldberg en Cooperativa.

Incluso, el Polaco pregonó algunas disyuntivas sobre la continuidad de Pellegrino. “Este proceso en caso de continuar: ¿Bajo que condiciones continúa: ¿Bajo que parámetros de inversió? ¿Bajo que parámetros deciden que jugadores van a llegar? Esto es un tema súper relevante, súper, súper, relevante”, sentenció.

Rodrigo Goldberg adelanta que aún Pellegrino tiene chances de seguir (Photosport)

Pues bien, tras la bomba de Goldberg con su información, el ex dirigente de la U plantea otra situación si es que Pellegrino sigue para la temporada 2024 con el Romántico Viajero.

“Pellegrino ha dicho que él se quiere quedar, pero me imagino que tendrá sus exigencias mínimas. Uno dice, si la decisión es sí, es sí a todo o sí pero… Sí pero atente a lo que tengamos no más; sí pero nosotros tomamos todas las decisiones; sí, sabes que sí, pero las decisiones las tomamos juntos. Eso lo desconozco”, manifestó.

Le presta ropa a Pellegrino

Rodrigo Goldberg argumentó que la calidad de Mauricio Pellegrino como profesional es incuestionable y el ex delantero resaltó las condiciones del estratega de la U.

“Acá viene la discusión si es responsabilidad del técnico. Sigo pensando que Pellegrino es un buen técnico lo dije al principio y lo mantengo”, indicó.

El Polaco fue claro también e hizo ver los errores del argentino, que le coartaron quedar más arriba en la U. “En el tema de los cambios no solamente no le apunta y quizás el timming no es el adecuado. Es un técnico que un plantel de un poquito mejor categoría le saca más trote, cosa que no cualquiera hace”, terminó.