La derrota de Universidad de Chile ante Deportes Iquique en el Tierra de Campeones puso el torneo al rojo vivo considerando que la distancia que tiene la U sobre Colo Colo podría estrecharse en virtud de los partidos pendientes los albos.

Gabriel Mendoza levantó la bandera de los que dicen que los azules se complicaron emocionalmente por el peso de tener al cuadro de Macul, algo que descarta el relator Alejandro Lorca.

“El partido lo volví a ver y me da la sensación que fueron situaciones futbolísticas puntuales, esos encuentros medios extraños que son condicionados por temas particulares, como la expulsión de Leandro Fernández, hasta ese momento la U era superior”, afirma el cantagoles de TNT.

Lorca rechaza de plano que la U se haya ido abajo y reitera que lo que le pasó a los azules en el norte, fue algo netamente futbolístico.

“La U dentro de esa equiparidad comenzó a controlar el partido y luego de la expulsión ahí se generó un desconcierto en términos generales porque no creo que venga una especie de temor a falta de cuatro de fechas”, asegura.

Alejandro Lorca cree que la jugada de Steffan Pino fue para roja

La jugada de Steffan Pino

Para Alejandro Lorca, y lo deja muy en claro, la jugada de Leandro Fernández era para tarjeta roja, pero también entiende que la del jugador de Deportes Iquique también merecía expulsión.

El relator vuelve a repetir que la caída de la U respondió a dos temas particulares. “Obedeció a un tema puntual unido a que Iquique jugó mucho, esa expulsión es apegada a la regla, no me gusta la norma, pero es así, ahora la de Steffan Pino, cada vez que la veo me parece más tarjeta roja”, indica.

Para el final, también se refirió al castigo recibido por Leandro Fernández. “Muchas veces un jugador que recibió tarjeta roja directa fue castigado por una fecha, no necesariamente le van a dar dos o tres partidos, creo que el tribunal ponderó que Fernández se resbaló”, cerró.