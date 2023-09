Universidad de Chile tiene un partido clave ante Audax Italiano donde el entrenador Mauricio Pellegrino se juega su continuidad. Una derrota marcará el fin del proceso del argentino en el cuadro azul.

Uno de los dolores de cabeza para los universitarios, es la falta de gol: apenas 27 tantos en 24 partidos y es algo que hace hincapié el ex jugador azul Miguel Ángel Gamboa.

“La U tiene que mejorar, no ha hecho mucho y peor no creo que se pueda jugar. La semana pasada tuvo oportunidades de gol, pasa que no concretaron” afirma el Loco en conversación con Bolavip.

Agregando que “creo que la U en serio tiene para mejorar, debe recordar cómo lo hicieron en la primera rueda no más”.

Miguel Ángel Gamboa choreado con los pocos goles de la U

Y en esa línea Gamboa pide que no le digan goleadores a los atacantes de Universidad de Chile.

“Los goleadores se mantienen cuando hacen goles, si no hacen goles, dejan de ser goleadores, así de simple. Si sumas los tantos de los tres, no llegan ni a 11, muy pobre para tres delanteros”, dispara.

Y es tanta su molestia, que consultado si debe jugar o no Cristián Palacios, Gamboa responde que “viendo las cosas así, da lo mismo quién juegue”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se verán las caras ante Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.