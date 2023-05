La dirigencia de Universidad de Chile y el entrenador Mauricio Pellegrino ya comienzan a pensar en lo que será el mercado de pases de cara al segundo semestre del Campeonato Nacional.

Si bien el Romántico Viajero no cuenta con cupos extranjeros disponibles, mucho se ha dicho en los últimos horas acerca de traer algún jugador foráneo, por lo que se hablaba de una posible salida de un extranjero del plantel azul y el apuntado sería Nery Domínguez.

Domínguez ha estado en 10 de 14 partidos posibles en el presente Campeonato Nacional | Foto: Jose Robles/Photosport

Lo cierto es que el representante del futbolista, Gerardo Girone, dialogó con Deportes Agricultura sobre la situación actual del volante azul y desmintió tajantemente estos rumores.

“Nery (Domínguez) llegó ayer a Argentina. No he tenido ninguna comunicación de la dirigencia sobre Nery sobre si lo quieren sostener o no lo quieren sostener. No me he comunicado con gente de la U”, apuntó el agente.

“Nery está cómodo, él tiene contrato hasta fin de año y el contrato lo vamos a cumplir, hasta el 31 de diciembre él se va a quedar en la U, después no sé”, remarcó.

“Él está contento, está cómodo, está en un equipo grande y le gusta Santiago”, sentenció Girone.