Se acaba el día y en Bolavip marcamos lo que dejó este viernes 16 de junio para la Universidad de Chile, jornada en la cual el plantel continúa con sus preparativos de cara al duelo ante O’Higgins, este miércoles a las 19 horas en el Estadio Santa Laura por la Copa Chile.

“Si uno presta atención a lo que se dice afuera está perdido”

El delantero uruguayo Cristian Palacios salió al paso de los rumores que lo vinculan en un trueque con el joven atacante de Unión Española, Gabriel Norambuena. En rueda de prensa en el CDA, el Chorri afirmó que solo se preocupa de entrenar, prepararse bien y que quiere cumplir con su contrato que expira a fines de 2024.

“Yo tengo contrato, asi es que estoy tranquilo. Tengo que prepararme y pensando en jugar. No puedo estar entrenando y pensando en que me voy a ir. Si uno presta atención a lo que se dice afuera está perdido, no siempre escucha o le llega el comentario, pero lo que se comenta afuera no tendría por qué afectarme”, sentenció el Chorri.

Surge un equipo interesado en Franco Lobos

Tras el fin de la primera rueda se mencionó que cuatro jugadores no estarían considerados por el técnico Mauricio Pellegrino para el segundo semestre y ellos serían Luis Felipe Gallegos, Franco Lobos, Daniel Navarrete y Mauricio Morales, razón por la cual algunos de ellos ya están en la órbita de algunos clubes.

Uno de ellos es el atacante Lobos Asman, quien hace unos días se mencionaba que Cobreloa y Deportes Temuco estarían tras los pasos del “18” azul. Ahora se suma un equipo interesado de la primera división, Deportes Copiapó.

“La U es la institución más grande”

Revuelo generó la declaración de Juvenal Olmos quien señaló que Colo Colo es el equipo más popular y Universidad Católica la institución más grande. Algo que provocó la respuesta de un histórico azul.

Fue el ex técnico campeón con el Romántico Viajero, Héctor Pinto, quien no dudó en señalar que “La U es la institución más grande”, puntualmente por lo que genera la universidad, el arrastre entre la juventud, entre otros aspectos, para finalizar diciendo que si se llevase a cabo una encuesta, ganaría la U.

Se molestó Héctor Pinto y reafirmó que la U es la institución más grande (Archivo)

Reapareció Carlos Heller

Durante el lanzamiento del Rally Chile 2023 en la Octava Región, el ex presidente de Azul Azul Carlos Heller, en conversación con el portal de Radio Biobío, recordó su tormentoso paso por el fútbol y en específico por la Universidad de Chile.

“Creo que no me trataron muy bien en el fútbol, me fui dolido, pero cumplí mi sueño en la U e Iberia, a quien voy a estar mirando y alentando desde fuera. Fue todo súper mediático, yo siempre di la cara y quizás eso me pasó la cuenta”, aseguró el empresario.