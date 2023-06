Universidad de Chile prepara el duelo ante O’Higgins por la Copa Chile a disputarse el próximo miércoles 21 de junio a las 19 horas en el Estadio Santa Laura Universidad SEK.

Y uno que se alista para enfrentar aquel compromiso es el atacante Cristian Palacios, quien debiese asomar como uno de los titulares en el elenco que dirige Mauricio Pellegrino.

Sin embargo, en las últimas horas surgió la idea que el Chorri podría ser parte de un intercambio con el jugador de Unión Española, Gabriel Norambuena y así el charrúa, retorne a la Plaza Chacabuco. Algo que negó tanto su representante como por cierto, cercanos a la tienda hispana.

Este viernes, el artillero salió al paso de esta situación y en rueda de prensa en el CDA, Palacios articuló que no pasa por su cabeza dejar la escuadra azul, bajo ningún aspecto.

“Yo tengo contrato, asi es que estoy tranquilo. Tengo que prepararme y pensando en jugar. No puedo estar entrenando y pensando en que me voy a ir”, quien agregó que “de eso se va a encargar mi representante y mientras no me comente nada, yo me enfoco en lo mio y no hay que hacer caso. Si uno presta atención a lo que se dice afuera está perdido, no puedo pensar en lo que diga la gente”, afirmó un seguro delantero uruguayo.

Palacios añadió que “yo tengo plena confianza en mi. Uno siempre trata de trabajar, estar al cien y estar disponible para el entrenador. Este semestre hemos ido rotando y uno siempre lo toma de la mejor manera”, enfatizó el goleador.

A su vez, sabe que trabajando bien, el semestre podrá ser mejor para él. “Tranquilo. Uno siempre escucha o le llega el comentario, pero lo que se comenta afuera no tendría por qué afectarme. Enfocado en la U y uno trata de prepararse. Hay semestres buenos y malos, pero uno siempre trata de dar el máximo y a veces las cosas salen y a veces no”, sentenció el Chorri.

Palacios dijo que se queda en la U (Photosport)

El delantero es el máximo anotador azul en lo que va de temporada completando seis anotaciones. Cinco en el Campeonato Nacional y una en Copa Chile y espera con la camiseta del Romántico Viajero, aumentar esa cantidad.