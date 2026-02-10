Desde su llegada a Universidad de Chile hasta su último día en el Centro Deportivo Azul (CDA), Gonzalo Espinoza se destacó por su entrega, carácter y su capacidad de ganar títulos, consolidándose como uno de los referentes del club laico.

Tras un breve paso por el fútbol de Turquía y Argentina, y más recientemente por Deportes Antofagasta y Deportes Recoleta en la Primera B, el mediocampista oriundo de Constitución buscaba un nuevo desafío que le permitiera mantenerse activo en el fútbol chileno.

Durante las últimas semanas se informó que Espinoza entrenaba en el club de su ciudad natal, a la espera de ofertas de equipos de Primera o de la división de plata, aunque ninguna llegó, generando especulación sobre su futuro.

Gonzalo Espinoza deja el profesionalismo: jugará en Constitución Unido

Finalmente, el futbolista de 35 años se sumará al Club Deportivo y Social Constitución Unido, que anunció oficialmente su incorporación como nuevo refuerzo del primer equipo para la temporada 2026 a través de sus redes sociales.

El elenco de la Tercera División A expresó que se trata de “una de las contrataciones más relevantes y significativas en la historia reciente de nuestra institución“.

“Nacido en Constitución, el ‘Chalo’ protagoniza un retorno histórico a su ciudad y al club que representa a su gente”, sentenciaron.

La gráfica con la que Gonzalo Espinoza fue presentado en Constitución Unido | FOTO: Instagram

Con su llegada, el “Bulldog” buscará aportar liderazgo, experiencia y calidad en el mediocampo del “El Maucho”, con el objetivo de pelear por el ascenso a la Segunda División Profesional y ser un referente dentro y fuera de la cancha.

En síntesis…

Gonzalo Espinoza, mediocampista multicampeón con la U, protagoniza un retorno histórico a su ciudad natal al incorporarse al Club Deportivo y Social Constitución Unido para la temporada 2026, buscando pelear por el ascenso a la Segunda División Profesional.