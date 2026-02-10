Universidad de Chile será recordada por siempre por un seleccionado sudamericano. A pesar de no haber defendido oficialmente al conjunto estudiantil, quiere lograrlo en un futuro. Puede jugar el Mundial de 2026.

Durante estos días, se concentra en trabajar a toda máquina para ser citado por Bolivia para disputar el repechaje al certamen planetario. Ese es el caso de Moisés Villarroel.

En conversación con AS Chile, el mediocampista confesó que tiene una espinita clavada: quiere representar la camiseta azul a nivel profesional. En su primer paso por la institución, la FIFA no lo dejó por ser menor de edad (16 años).

“Sigo al equipo, veo sus redes sociales. Sigue siendo un equipazo y su hinchada tiene la misma pasión…“, comenzó señalando el actual jugador del Club Blooming de Santa Cruz de la Sierra.

Sobre el mismo punto mencionado y su interés por Universidad de Chile, el volante altiplánico de 27 años agregó: “La idea de volver al fútbol chileno y a la U sería muy lindo“.

Moisés Villarroel sueña con volver a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

De Universidad de Chile al sueño mundialista

A su vez, el futbolista en cuestión tuvo tiempo para anticipar el repechaje mundialista. Si todo marcha a la perfección, representará a su país en dicho desafío internacional.

“Es algo muy anhelado para nosotros, sabemos que son sólo dos pasos para el objetivo del Mundial. Nos estamos preparando para eso (…) Vamos por buen camino”, concluyó.

