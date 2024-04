El DT decidió no convocar al defensor central de 25 años para el encuentro a los Hispanos por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2024. De acuerdo a lo que reportan, la decisión va más allá de lo futbolístico.

Revelan por qué Gustavo Álvarez no citó a Ignacio Tapia para el partido de Universidad de Chile ante Unión Española

Ignacio Tapia fue titular en el triunfo de Universidad de Chile por 3-1 ante Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto. Esta situación le abría camino al defensor en el equipo de Gustavo Álvarez de cara a los próximos desafíos de los Azules.

Sin embargo, el zaguero central de 25 años no fue citado para el partido de la U ante Unión Española que se jugará este domingo a las 20:00 en Santa Laura y que corresponde a la séptima fecha del Campeonato Nacional 2024.

El periodista de ESPN, Gonzalo Quiroz reveló el motivo de la no convocatoria del ex Huachipato. “Mañana debuta David Retamal en La U, defensor de 20 años que por 1ra vez es citado este año. Por otra parte, Ignacio Tapia no fue citado por Álvarez siendo que fue titular ante Cobreloa, una de las razones de peso fue el atraso del central a uno de los entrenamientos”, reportó el profesional de las comunicaciones a través de su cuenta de X.

Finalmente, tal como mencionó el comunicador, David Retamal integrará la línea de tres defensiva del equipo mágico junto a Franco Calderón y Matías Zaldivia. En su debut, el joven zaguero buscará ganarse un espacio en el equipo.

Ignacio Tapia no fue convocado para el compormiso de la U por la séptima fecha del Torneo. (Foto: Photosport)

La U sale a la cancha con la posibilidad de tomar el liderato exclusivo del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile recibió una buena noticia en la jornada de sábado en el Campeonato Nacional 2024, ya que Deportes Iquique perdió por 3-0 ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Esto le permite a la U con un empate o un triunfo tomar el liderato exclusivo del Torneo. Hoy los Azules si bien ocupan la primera posición por diferencia de goles, tienen los mismos 16 puntos de los Dragones Celestes. De hecho, en caso de haber dos equipos igualados en puntaje, existirá partido de definición por el título.