Pablo Aránguiz perdió terreno en Ñublense que jugará ante la Universidad de Chile este sábado a las 15:00 en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Rodrigo Goldberg, ex director deportivo de la U, realizó una confesión sobre el talentoso mediocampista, que hizo noticia por un acto de indisciplina.

“Cuando lo llevamos a la U, venía de Estados Unidos. Lo que más vimos era que el mismo se quería dar una segunda oportunidad. Empieza muy bien hasta que se lesiona. Lo operan de un dedo del pie que se fracturó. De ahí empezó a bajar. Una lastima, tiene mucho talento y pasan este tipo de situaciones que tienen que ver con él y el entorno”, dijo el Polaco en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El histórico de la U comentó funcionario de España consultó por el formado en Unión Española: “Cuando llega me acuerdo que esos primeros partidos fueron muy buenos. Hubo un curso que pude participar con directores deportivos de varios países y me acuerdo que había uno de España, me preguntó qué jugadores había que él no conociera que yo le pudiera recomendar para mirar, en general en el fútbol chileno”.

Goldberg aseguró que el directivo tenía en su radar al volante: “Él solo me preguntó por Pablo Aránguiz. ‘No, si lo hemos visto’, que aquí, allá. Me llamó mucho la atención”.

Pablo Aránguiz busca recuperar su mejor versión en Ñublense (Foto: Andres Pina/Photosport)

Para finalizar mencionó que en caso de que mejore el historial le podría jugar en contra. “Incluso, ojalá que él logre relanzar su carrera, cuando venga cualquier equipo, ‘listo currículum’ (…) Es un muy buen jugador, tiene mucho talento, es una lata que no se aproveche”, cerró el Polaco.