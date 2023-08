Rodrigo Goldberg está al tanto de lo que se viene para Universidad de Chile esta noche frente a O’Higgins. El Polaco, como exjugador del Romántico Viajero y ex gerente de Azul Azul, conoce la mecánica del club al revés y al derecho. El ex delantero muestra su confusión por la suplencia de Lucas Assadi.

Por un tema técnico, Pellegrino decide dejarlo en la banca al 10 de la U y coloca en la titularidad a Darío Osorio en vez de insistir con los dos jóvenes talentos del cuadro laico.

Ante ello, Goldberg coloca el grito en el cielo y cuestiona un poco la situación de Pellegrino, quien prefiere cambiar el sistema y ahí no se la juega con el único elaborador de fútbol que tiene disponible.

“No me calza mucho lo de Assadi. Está buscando una variante distinta y es lógico si viene de 3 partidos perdidos, pero realmente veamos si es eso o no. Quizás estará probando por mejorar la recuperación antes dé. No sé, estoy tratando de entender la decisión de Pellegrino“, dijo Goldberg en Cooperativa.

Goldberg no entiende qué pasa con Lucas Assadi y su decisión de dejarlo fuera del 11 titular de la U (Photosport)

En ese sentido, Goldberg intenta creer que Pellegrino buscará tener más el balón que ir por el partido con un esquema ofensivo.

“Ahí, quizás con ese cambio en la línea media quiere apostar con gente más recuperadora, pero el tema está qué pasa después… ¿Cómo lo hace para atacar? Ya, recuperaste el balon y después qué“, agregó.

Una de las cuestiones que más lamenta Goldberg para esta noche entre la U y O’Higgins es que “no vamos a ver juntos del arranque a Assadi y Osorio“.