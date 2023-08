Este lunes, Universidad de Chile quiere salir de perdedores cuando enfrente a O’Higgins en el Estadio Santa Laura, en partido que cerrará la fecha 20 del Campeonato Nacional.

Ante los rancagüinos, el técnico Mauricio Pellegrino, nuevamente dejará en el banco de suplentes a Lucas Assadi y sí mantendrá a Darío Osorio, causando nuevamente, mucha incertidumbre en el pueblo azul, que quiere volver a los abrazos cuanto antes.

Bolavip Chile conversó con el histórico Patricio Mardones, quien de alguna manera reafirma que el estratega no es tan cercano a realizar tantas variantes en sus equipos titulares. “Yo creo que Pellegrino intenta ratificar el cómo terminó jugando ante Magallanes, salvo lo de Assadi. Él es amigo de no hacer tantos cambios y sobre todo por el momento de la U”, señaló Mardones.

El ex seleccionado nacional, cree que seguramente, el entrenador no ve jugando juntos todavía ni a Lucas Assadi ni a Darío Osorio. “El cambio de Osorio por Assadi debe ser una especie de calma que le produce de cara al duelo ante O’Higgins, mantiene su convicción de que es un equipo más estructurado y debe pensar que en ofensiva los dos no están en el nivel para este tipo de partidos, quiero pensar eso”, analizó.

No obstante, enfatiza que el puentealtino ha sido mucho más importante que el de Hijuelas a lo largo del torneo. “Assadi ha sido más determinante que Osorio en este torneo, pero no se lo que pasa en la mente de Pellegrino si pensará en rotarlos, no se. Lo importante aquí es sumar puntos”, señaló el ex dirigente.

Osorio volverá a ser titular ante O’Higgins (Photosport)

Al cierre, tuvo palabras para el cambio de esquema y las novedades que presentará la U en el duelo ante el Capo de Provincia. “Fernández el otro día entró bien, el ingreso de Mateos les va a dar un poco más de posesión y orden en el medio. Yo creo que los jugadores que tiene son para adaptarse a este tipo de esquema, no es descabellado jugar de esa manera”, concluyó Mardones.