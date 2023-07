Universidad de Chile tiene a varios jugadores sin poder mostrar sus condiciones. Uno de ellos es Luis Felipe Gallegos, quien no es alternativa para Mauricio Pellegrino y Azul Azul debe lidiar con su alto sueldo. En ese sentido, el ex gerente deportivo Rodrigo Goldberg reveló detalles de la situación que vivida en su gestión con Ángelo Henríquez.

El ex delantero de la U tenía un contrato millonario con el cuadro azul y en la gestión del Polaco en el cuadro laico, simplemente, los directivos golpearon la mesa y le pidieron formalmente salir al jugador.

“Lo cuento por la experiencia que me pasó con Ángelo (Henríquez). Nosotros necesitábamos que el saliera, porque su sueldo era imposible, un sueldo de otros tiempos, pero necesitas urgentemente que él esté de acuerdo. Si no está de acuerdo con salir pasa que que no juega y te sale caro”, contó Goldberg en Cooperativa.

Ángelo Henríquez volvió a la U desde el Atlas con un contrato millonario, que en su momento se hizo imposible de solventar para Azul Azul (Photosport)

La situación de Henríquez es que él, finalmente, se fue a Fortaleza en Brasil. En dicha liga si se pueden pagar sueldos importantes, independiente del club que sea. Ahora, la U sufre con el tema de Gallegos, quien llegó desde México con un fuerte sueldo, pero que no se condice con el aporte del jugador.

“Es una situación poco ideal y es un problema. Esto pasa en todos lados es como lo que pasó con Blandi en Colo Colo. A todos les ha pasado y es ahí cómo lidiar con eso, como lo manejas. Un jugador así no te sirve, porque es caro y lo tienes igualmente entrenando”, agregó Goldberg.

En su momento, la U trajo a Henríquez junto a Gonzalo Espinoza con un alto sueldo. En esta pasada, Azul Azul también sumó a Gallegos, pero ahora el club quiere buscarle una salida y aún no llegan a un acuerdo. “Las salidas se dan en un contexto de encontrarle algo que al jugador le convenza”, terminó Goldberg.