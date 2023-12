Rodrigo Goldberg hace un par de años se alejó como gerente deportivo de Universidad de Chile. El mismo Polaco se reconoce hincha del Romántico Viajero y tiene una petición de Navidad para la temporada 2024.

El ex delantero azul se la jugó abiertamente en el panel de “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports por el experimentado delantero Joaquín Larrivey, quien quedó con el pase en su poder tras descender con Magallanes.

Larrivey está en la mira de O’Higgins para poder firmar en el mercado de pases 2024, pero el Polaco quiere de vuelta sí o sí al argentino y, de paso, ensalzó sus características.

“Joaquín es un tipo, primero, tremendamente profesional. No se lesiona nunca, tuve la oportunidad de estar con él, no se lesionaba y no se lesionaba porque se guardara. Él se entrenaba siempre y no había un día que dijera que iba a realizar trabajo diferenciado y entrenaba con todos a la par. A mí, me gustaría verlo en la U”, explicó Goldberg.

Rodrigo Goldberg quiere ver a Joaquín Larrivey en la U (Captura TNT Sports)

Goldberg deja en claro que tiene deseos de ver a Larrivey en la U. Pese a que cree en el espíritu navideño, el comentarista deportivo sabe que está difícil la misión por parte de Azul Azul.

“Lo veo difícil por su salida, pero me gustaría que volviera a la U”, agregó el Polaco Goldberg.

¿En qué otro club quiere ver Polaco Goldberg a Joaquín Larrivey en el fútbol chileno?

Rodrigo Goldberg sabe también que Joaquín Larrivey tiene varias ofertas en el fútbol chileno tanto en la Chilean Premier League como en la Chilean Championship.

El Polaco dejó en clara cual es su segunda opción. “Si no juega en la U, me gustaría verlo en Wanderers. Joaquín es un tipo dentro del camarín extraordinario, es un tipo muy leal, muy profesional”, terminó.