Rodrigo Goldberg siguió todas las alternativas de la caída de la Universidad de Chile por 2-1 ante Everton en Santa Laura. El elenco azul está sumido en una crisis deportiva antes de enfrentar el Clásico ante Universidad Católica y el Polaco resalta el nivel de un canterano, pese a que es parte de la línea más feble del equipo: la defensa.

En “Al Aire Libre en Cooperativa”, Goldberg aplaude el ímpetu y la garra que coloca Marcelo Morales. El Shelo se ganó su espacio como lateral izquierdo, luego de la lesión de José Ignacio Castro en el Superclásico de marzo ante Colo Colo.

“Fíjate que después de la lesión de Castro, pareciera que él levantó el nivel. Parece que se soltó, porque Mauricio Pellegrino no lo tenía considerado”, dijo Goldberg.

También, el Polaco subraryó que “después que se lesiona muy feo Castro, Morales se soltó, se sacó esa mochila de tener un compañero de inferiores y de tenerlo ahí. Ahora, es el mejor del equipo”.

Marcelo Morales es el mejor juvenil y el mejor de la U para Polaco Goldberg (Photosport)

Destaca en una pésima defensa

Goldberg siente que el Shelo Morales brilla por sí solo, pese a que integra la defensa que es uno de los sectores más trastocados de la U y que más bajó el nivel en el segundo semestre.

Eso le llama la atención al ex gerente deportivo de Azul Azul, quien no puede creer que la zaga haya bajado tanto su rendimiento en la segunda parte de la temporada incluso luego de haber sido puntero del campeonato.

“Defensivamente, había un progreso evidente, con una defensa sólida de pocos errores, que les costaba llegar a los rivales. A lo mejor llegó a pensar que voy a arriesgar un poco más, también me llegarán más y podré hacer goles, pero ocurrió todo lo contrario”, determinó.

El ex delantero de la U siente que “se redujeron las posibilidades arriba y la defensa ahora es una de las líneas más débiles, es endeble. Finalmente, no fue una por otra y bajó el rendimiento”.

En esa línea, Goldberg siente que también el mal momento de la U no es sólo defensivo si no que “hay rendimientos individuales que han bajado su nivel. No hay que echarle toda la culpa a Pellegrino, porque hay jugadores que están jugando mal”.

¿Qué viene para la U en el Campeonato Nacional?

La Universidad de Chile deberá enfrentar este sábado a Universidad Católica . Posteriormente, la U recibirá a Coquimbo Unido, visitará a Cobresal y cerrará el torneo 2023 recibiendo a Ñublense.