La polémica en el arco de Universidad de Chile está instalada luego de que Cristóbal Campos tuviera una floja actuación ante O’Higgins que terminó con una senda goleada a favor de los celestes.

Mientras históricos ex jugadores y gente del medio pide que a Campos se le siente en la banca para darle su lugar a Cristopher Toselli, un hombre ligado a Universidad de Chile salió en rescate del portero azul.

Se trata de Rodrigo Goldberg, ex jugador y gerente deportivo de los azules quien en conversación con LUN le prestó el ropero entero a Campos y le quitó responsabilidad de la mini crisis que azota a la U.

Campos viene de recibir 5 goles ante O’Higgins. | Foto: Photosport

“La buena noticia para la U es que tiene dos buenos arqueros. Yo creo que ha sido un bajón general, no solo de Cristóbal y cargarle la mano a él no me parece del todo justo”, avisó el Polaco Goldberg.

“Él ha bajado su rendimiento sí, ha ido de más a menos, pero responsabilizarlo solo a él es exagerado. A veces los jugadores están en un momento que prefieren salir para bajar la presión del equipo, pero esa tiene que ser una conversación entre el técnico y el jugador”, contó.

Ahora, solo queda esperar a ver si Mauricio Pellegrino mantiene en el once inicial a Campos para enfrentar a Curicó Unido el lunes o si golpea la mesa con un drástico cambio en el arco de Universidad de Chile.