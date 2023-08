Rodrigo Herrera explota por la venta de Darío Osorio en U de Chile: "Los dirigentes no pueden ser tan pencas"

Esta mañana se oficializó el traspaso de Darío Osorio al FC Midtjylland de la Primera División de Dinamarca, fichaje que es histórico en Universidad de Chile por el alto monto que dejó a las arcas de Azul Azul.

El traspaso de Osorio a Dinamarca y la frase en su despedida de que la U ‘cumplió los deseos del jugador’ fueron minuciosamente analizadas por Rodrigo Herrera, destacado periodista nacional quien en diálogo con Bolavip Chile explotó.

Herrera expone: “Yo creo que esta es una muestra más de la falta de conducción y liderazgo de Azul Azul, por otro lado, nos compran por ingenuos. ¿En que lugar del mundo a un jugador cuando se quiere ir, se le vende? Tiene que ser un win win entre la dirigencia y el futbolista”.

Osorio se despidió de Universidad de Chile. | Foto: Photosport

“Uno entiende los compromisos y que el mercado europeo no puede competir con el chileno, pero por favor, lo venden porque también es un negocio para ellos, limitando las posibilidades deportivas a días del clásico”, complementó.

En el cierre, le pega duramente a la dirigencia azul por la frase en el comunicado: “Eso es inobjetable, no puede no ser parte del análisis y los dirigentes no pueden ser tan pencas de querer traspasarle la voluntad del jugador a una decisión que, a la larga, le va traer plata a Azul Azul”.

Estadísticas de Osorio en la U

Con la camiseta de Universidad de Chile, Osorio totalizó más de 50 partidos oficiales y anotó un total de 11 goles, los cuales ahora serán recordados con cariño por la parcialidad de la U.