Romai Ugarte da la clave sobre el nuevo DT de Universidad de Chile: "Que no sea un técnico estilo Universidad Católica"

Se acaba el Campeonato Nacional de Primera División en nuestro fútbol y Universidad de Chile, ya proyecta la próxima temporada y que desde luego, tendrá un nuevo entrenador, ya que Mauricio Pellegrino no seguirá en el Centro Deportivo Azul.

Mientras se está a la espera, diversos especialistas dan su parecer respecto sobre quién debería ser el futuro estratega de los azules. Bolavip Chile conversó con el periodista Romai Ugarte y más que jugadores, el comunicador la tiene muy clara al respecto.

“La Universidad de Chile debe abocarse a encontrar un técnico entre todas esas carpetas que llegan“, fue lo primero que sentenció el ex rostro del recordado Canal del Fútbol.

A su vez, le dio tarea la actual gerente deportivo de los azules y de inmediato lo aconsejó respecto al perfil que debe tener el nuevo entrenador de los laicos, que según su visión, debe tener características especiales y que abren la incertidumbre sobre qué quiso decir.

“Manuel Mayo tiene que revisar bien, poner bien el ojo, porque lo ha puesto mal y encontrar un buen técnico. Un entrenador explosivo y no esta cosa como de Estadio Español, no tanto de Universidad Católica, si no más de la U“, afirmó espontáneamente Ugarte.

Romai Ugarte no quiere que siga Mauricio Pellegrino

A su vez, el periodista respondió a la consulta sí ve con buenos ojos que siga Mauricio Pellegrino en el Centro Deportivo Azul y su respuesta fue tajante al respecto.

“Pellegrino no debe seguir, además que siempre está solo. No tengo una preferencia, pero la idea es que busquen un técnico pro positivo. La idea es que no vayan por un técnico estilo Universidad Católica”, concluyó Ugarte.

Mauricio Pellegrino finaliza contrato con la Universidad de Chile (Photosport)

¿Cuál será el último partido de Universidad de Chile en el 2023?

Los azules cerrarán su año 2023 recibiendo a Ñublense por la trigésima fecha, en el Estadio Santa Laura. En principio, el día sábado 9 de diciembre a las 18 horas.