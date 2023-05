Ronnie Fernández saca pecho y asegura que fue clave para que U de Chile no bajara a la B: "Yo no sé si la U no hubiese descendido"

Ronnie Fernández vivió una temporada 2022 para el olvido con Universidad de Chile, donde junto al club universitario peleó todo el año en la parte baja y recién pudo zafar de las garras del descenso en los últimos partidos.

El delantero conversó con Los Tenores de Radio ADN e hizo un repaso de lo que fue la temporada con los azules, donde se posiciona como un hombre clave para que la U haya conservado la categoría.

“Fue un año bastante polémico y por sanidad mental decidí alejarme de eso y ha traído frutos. Hay pocas cosas que me importan y lo que se diga de mí. Quienes me conocen saben que uno se entrega sin pensar”, dijo.

Ronnie no la pasó bien en Universidad de Chile. | Foto: Photosport

Ronnie saca pecho de su paso por la U: “Lo de la U fue algo particular, fue algo grato todo el aprendizaje más allá de lo negativo. Si no hubiésemos tomado esa bandera un par de jugadores, yo no sé si la U no hubiese descendido”.

“El análisis que se hace desde afuera es muy fácil, por detrás de nosotros pasan muchas cosas. Echarse a morir por una temporada o 6 meses es lo que hace un jugador que tenga más tiempo o no en el fútbol”, complementa.

En el final, Ronnie Fernández le tira un palo a la prensa: “Las redes sociales son un arma de doble filo. En la calle nunca viví una falta de respeto. Pudo haber sido mucho peor también… no sé si al mundo periodístico le conviene que a la U le vaya bien, genera mucho mediáticamente”, remató.