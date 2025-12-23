Universidad de Chile ha tenido grandes campañas internacionales a lo largo de su historia, donde las más recordadas son las semifinales de Copa Libertadores en 1996, 2010 y 2012; además del título en Copa Sudamericana 2011 y la reciente semifinal este año.

Pero, si hay una que todavía es una herida abierta en el corazón de los hinchas azules es la de 1996 ante River Plate, donde el Romántico Viajero fue auténticamente saqueado por el juez del compromiso.

Uno que revivió aquel episodio y confirmó que estaba todo arreglado fue Cristian Traverso, ex jugador de la U en dicho plantel: “Fue un robo total, pero mal, descarado. Después un compañero me confirmó que había sido un robo total”, dijo en diálogo con TyC Sports.

A la U le robaron el 96 en Buenos Aires. | Foto: Archivo

Traverso entrega más detalles sobre el robo sufrido por la U, pero no quiso mencionar al compañero que le confirmó el saqueo: “Ese compañero lo tuve en Boca y él había jugado para River en esa semifinal”.

Consultado sobre si insultó más al árbitro de la semifinal entre la U y River o al de la final de la Intercontinental entre Bayern Múnich y Boca Juniors, Traverso deja una perlita: “A los dos por igual, dos flor de hijos de…”.

Pueden pasar los años, pero los hinchas de Universidad de Chile siguen con la herida abierta desde el día en que River Plate y el árbitro del compromiso le metieron la mano al bolsillo a la U y privaron a los azules de una final de Copa Libertadores.

En síntesis

Cristian Traverso calificó como un robo descarado la semifinal de Copa Libertadores 1996.

Un exjugador de River Plate confirmó el arreglo del partido al defensa universitario.