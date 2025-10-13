Colo Colo se clasificó con autoridad a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina el día de ayer, donde las albas derrotaron por la cuenta mínima a Libertad y se ganaron el derecho a estar entre las 4 mejores de América.

El Cacique tuvo que batallar desde atrás para derrotar al cuadro paraguayo, equipo que puso una férrea resistencia pero que no pudo hacer nada ante el golazo de Mary Valencia en la segunda etapa del compromiso.

Las albas van por la final. | Foto: Colo Colo Femenino

Uno que se subió al carro de la victoria fue nada más ni nada menos que Patricio Yáñez, histórico ex jugador de Colo Colo quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura aseguró que “Juegan bien. Yo vi los tres primeros partidos y me llamó la atención el aspecto físico, el como lo han mejorado”.

“No te juegan tanto al pie, pero sí al espacio. Lo hace un equipo que en estos partidos que le vi en base a velocidad, contra y llegada se hace muy potente. Ojalá pasen a la final porque han hecho un campañón”, complementó.

Ahora, eso sí, el rival en semifinales es palabras mayores: Deportivo Cali. Las colombianas superaron su grupo junto a Nacional, Libertad y Universidad de Chile para luego vencer a Sao Paulo en los cuartos de final del torneo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Las albas saltarán a la cancha en Buenos Aires para enfrentar a Deportivo Cali este miércoles 15 de octubre a las 4 de la tarde, compromiso que podría depositar a Colo Colo en una nueva final continental en su centenario.