Pese a que no tuvo un buen semestre, Darío Osorio sigue siendo el jugador más cotizado de Universidad de Chile y es una esperanza de venta para que los azules hagan caja y puedan ir por los refuerzos que espera Mauricio Pellegrino.

Pero, si en definitiva el 11 se queda en la U, el entrenador tendrá una gran tarea al reencantarlo y que vuelva al nivel que lo llevó rápidamente a la selección chilena.

Bolavip conversa con Sandrino Castec, el que tiene una idea y propone cambiar de posición a la Joya azul. “Lo he visto jugar en el fútbol joven y él debe ser nuestro centrodelantero, y no sólo la U lo necesita, puede ser el 9 de la selección chilena tranquilamente porque jugadores así no hay, para mí es delantero sí”, asegura.

Sandrino Castec no cree que Darío Osorio sea volante

Sobre el nivel actual del canterano azul, el Bombardero cree “que Osorio está mal aconsejado, no ha jugado buenos partidos, tuvo una expulsión, pero ahí también hubo responsabilidad en la banca, porque estaba cantada la tarjeta roja”.

Castec además afirma que ve desenfocado al jugador, aunque hay razones de peso. “No está en la selección, eso es una presión, y además cualquier jugador que escucha todos los días de que va a ser vendido a Europa en siete millones de dólares, se va a desesperar”, cerró.