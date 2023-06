Histórico de Universidad de Chile analiza el mercado de pases de la U: "Si llega Javier Altamirano o Matías Sepúlveda no pueden ser considerados como una solución"

El mercado de pases viene lento en todos los equipos y Universidad de Chile no es la excepción. La idea de que para traer jugadores deben vender a Darío Osorio, cada vez se hace más fuerte.

Lo cierto es que hace rato se especula con dos jugadores que serían del gusto de Mauricio Pellegrino, uno de ellos fue titular con la selección chilena, Javier Altamirano, el otro, marcó un golazo que postulará al premio Puskas, Matías Sepúlveda.

Bolavip conversa con Patricio Mardones, el que de entrada confiesa que tiene debilidad por el volante de salida. “Lo había visto en Huachipato, es un chico atrevido para jugar, me gustó mucho lo que hizo ante Cuba, aunque no fue un rival exigente, lo vi pedir siempre la pelota, puede rendir mucho en zonas del campo donde no abundan muchos jugadores”, afirma.

De igual manera el autor del penal en El Salvador deja en claro que “una cosa es jugar en Huachipato y otra en la U”.

Pato Mardones le pone fichas a Javier Altamirano en la U

Respecto a Matías Sepúlveda es menos categórico, aunque reconoce que es un jugador “Interesante también”.

Pato Mardones manda un fuerte mensaje en caso de que se hagan estos ansiados fichajes. “Son chicos en crecimiento, pero insisto que si la U los lleva, no deben llegar como una solución, porque ese tipo de cosas complican a los jugadores”, cerró.