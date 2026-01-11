Universidad de Chile continúa moviéndose con decisión en el mercado de fichajes, en un período donde la prioridad absoluta del director técnico argentino Francisco Paqui Meneghini pasa por reforzar el ataque.

El estratega azul entiende que el Romántico Viajero necesita jerarquía y gol para competir en todos los frentes, especialmente considerando la exigente carga de partidos que se avecina en la temporada.

En ese escenario, durante las últimas semanas, el nombre que tomó mayor fuerza fue el de Juan Martín Lucero, actual delantero de Fortaleza. El ex Colo Colo apareció como el gran anhelo ofensivo de la U, con conversaciones que ilusionaron al hincha bullanguero y que incluso lo posicionaron como el candidato mejor aspectado para arribar al Centro Deportivo Azul (CDA).

Sin embargo, las complejidades propias de la negociación habrían terminado por enfriar la opción del “Gato”, obligando a la U a explorar con mayor fuerza otras alternativas en el mercado.

El experimentado goleador sigue buscando su salida de Fortaleza | FOTO: Pedro H. Tesch/Getty Images

¿Gonzalo Mastriani a Universidad de Chile?

En ese contexto, el nombre que comienza a tomar protagonismo es el de Gonzalo Mastriani. Desde Brasil, la periodista Monique Vilela entregó detalles sobre el futuro del delantero uruguayo y confirmó que su salida de Atlético Paranaense está muy cerca de concretarse, con Chile como destino probable.

“El Atlético está ultimando las negociaciones para que el delantero Mastriani juegue en Chile. Se espera que el jugador deje el club en los próximos días”, lanzó la comunicadora, generando sorpresa entre los simpatizantes azules.

Además, Vilela fue más allá y apuntó directamente a la U como el club involucrado en la operación. “Las negociaciones con la U, de Chile, están en plena marcha. El futbolista entrenó hoy por separado a la espera de que se concrete el acuerdo”, sentenció.

En síntesis…