Tras el arribo de Eduardo Vargas, Universidad de Chile se mantiene activa en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, con especial atención en el mediocampo, una de las zonas que el cuerpo técnico de Francisco “Paqui” Meneghini busca reforzar con alternativas que combinen presente y proyección.

En ese escenario, el nombre de Lucas Romero ha ganado fuerza en los últimos días como la opción que corre con ventaja para ocupar la vacante que dejaría el uruguayo Sebastián “Bigote” Rodríguez, quien no terminó de convencer al DT argentino.

El volante paraguayo, que viene de defender a Recoleta FC, ha sido seguido de cerca por la U durante todo el mercado, y desde el entorno del jugador ya se comenta que en los próximos días podría arribar a nuestro país para sellar su incorporación al Romántico Viajero.

Lucas Romero ya tuvo su debut en la Selección de Paraguay | FOTO: Instagram

No era Tacuary: el club que hoy tiene el control total del pase de Lucas Romero

Mientras en el Centro Deportivo Azul continúan afinando detalles, desde Paraguay comenzaron a surgir antecedentes clave sobre la situación contractual del mediocampista, información que permite aclarar el escenario de cara a una eventual negociación.

Fue Guillermo “Nito” Vera, presidente de Tacuary, club que fue dueño originalmente de la carta del futbolista de 23 años, quien entregó detalles determinantes sobre el presente de Romero.

“En noviembre Luis Vidal (presidente de Recoleta) hizo la opción del 50% que correspondía por el préstamo y ahora estamos cerrando el otro 50% para que sea en su totalidad de Recoleta. Lucas Romero ya está vendido a Recoleta”, señaló el dirigente.

Además, el mandamás del cuadro paraguayo aclaró que no fue informado sobre el siguiente paso en la carrera del volante. “Luis no me comentó dónde iría el jugador, solo se comunicó conmigo por la posibilidad del otro 50% y llegamos a un acuerdo”, agregó.

De esta manera, el escenario queda despejado: cualquier negociación de la U por Romero deberá realizarse directamente con Recoleta FC, despejando dudas y acercando una posible definición en las próximas horas.

En síntesis…

El presidente de Tacuary confirmó que Lucas Romero ya no pertenece al club paraguayo y que Recoleta FC adquirió el 100% de su pase.