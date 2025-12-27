La reestructuración del proyecto deportivo de Universidad de Chile tras la salida del cuerpo técnico liderado por Gustavo Álvarez abrió un escenario de revisión total de las negociaciones que estaban encaminadas.

En ese panorama aparece el nombre del paraguayo Lucas Romero, mediocampista de Recoleta FC que estaba muy cerca de convertirse en refuerzo azul, en una operación que avanzaba rápidamente y que incluso contemplaba una propuesta formal lista para ser firmada.

Sin embargo, la inminente llegada de Francisco Paqui Meneghini como DT al cuadro universitario provocó una pausa obligada en dicho proceso.

Agente de Lucas Romero revela que su llegada a la U quedó en “stand by”

En conversación reciente con ABC Deportes, el representante del futbolista, Regis Marques, confirmó que las tratativas con la dirigencia de Azul Azul quedaron en pausa, pese a que el acuerdo estaba muy avanzado.

“Con Universidad de Chile quedó stand by por el cambio de técnico y ahora volveremos a hablar con ellos, pero obvio que se enfrió un poco porque cambiaron al DT“, comenzó diciendo el agente.

Incluso, Marques fue más allá al revelar el grado de avance que tenía la operación: “Yo creo que estaba casi arreglado en la U, teníamos la propuesta para firmar y hubo este cambio de director técnico. Muy raro”.

Ante este escenario, el entorno del volante paraguayo comenzó a abrir el abanico de opciones. “Queremos mirar lo mejor para Lucas Romero y estamos escuchando a otros clubes también, incluso Olimpia que me llamó, que lo quieren, pero tienen que ser responsables con las finanzas del club”, explicó.

Así, el futuro del volante guaraní queda abierto, mientras en la U deberán definir si retoman o no una negociación que, hasta hace poco, parecía cuestión de tiempo.

En síntesis…

El cambio de director técnico en Universidad de Chile frenó una negociación que estaba prácticamente cerrada por el mediocampista Lucas Romero.