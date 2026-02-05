La carrera de Luis Rojas parece haber encontrado finalmente la estabilidad necesaria tras un turbulento paso por el fútbol europeo. El volante, que surgió como una de las grandes promesas de la Universidad de Chile, regresó al país en 2025 para unirse a la Universidad de Concepción, una decisión que hoy cosecha sus primeros frutos en la división de honor.

Rojas emigró tempranamente en 2020, cuando el Crotone de Italia desembolsó cerca de dos millones de dólares por su carta. Sin embargo, su estadía en el Viejo Continente estuvo marcada por la falta de adaptación y un periplo irregular por clubes como Bologna, Pro Vercelli y el FK AS Trencin de Eslovaquia. A sus 23 años, el jugador admite que la madurez táctica y la soledad fueron sus principales obstáculos.

“Ya no soy el mismo niño que se fue a Europa con 18 años. El fútbol italiano es muy táctico y uno era un poquito más desordenado”, reflexionó Rojas en conversación con Radio ADN. El mediocampista enfatizó que la distancia con su familia y amigos también pesó en su rendimiento, factor que hoy ha quedado atrás gracias a su retorno al medio local.

El impacto de Rojas en el “Campanil” fue inmediato. Durante la temporada pasada fue una de las piezas fundamentales para conseguir el ascenso desde la Primera B, consolidándose como un referente creativo. En este inicio de la Liga de Primera 2026, el volante ratificó su buen momento al marcar un gol en el debut frente a Coquimbo Unido, demostrando que recuperó la confianza frente al arco.

Inevitablemente, su buen nivel ha despertado las interrogantes sobre un posible regreso al Centro Deportivo Azul. Rojas no ocultó su afecto por la institución que lo formó: “Siento que vamos a hacer las cosas súper bien este año y ahí se verán las cosas con el pasar del tiempo”, declaró, dejando la puerta abierta para volver a vestir la camiseta del Romántico Viajero.

Luis Rojas es genio y figura en Universidad de Concepción

Por ahora, el foco de Luis Rojas está puesto en consolidar a la Universidad de Concepción en la parte alta de la tabla. Su historia sirve como ejemplo de resiliencia para otros jóvenes talentos que buscan una segunda oportunidad tras un salto fallido al extranjero, demostrando que a veces es necesario dar un paso atrás para dar dos hacia adelante.

El día que un compañero echó al agua a Luis Rojas

En 2025 Cristián Campestrini conversó con AS y dejó en claro cuál era el gran sueño del volante de la U de Conce: “Luis es un tremendo jugador con un potencial enorme, además de ser una gran persona. Dios lo acompañe a cumplir su sueño de regresar a la U“.