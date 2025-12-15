Universidad de Concepción obtuvo su gran premio doble dentro de la temporada 2025, en el que el conjunto del ‘Campanil’ se coronó como campeón de la Liga de Ascenso y además, consiguió su anhelado ascenso a la primera división para el 2026.

Uno de los grandes puntales de esta campaña en la Universidad de Concepción es el portero Cristián Campestrini, quien en las últimas horas hizo noticia tras una importante confesión en el programa ‘Te Quiero Ver’ de TNT Sports y que tiene como gran protagonista a Charles Aránguiz, a quien lo quiere desafíar desde los doce pasos.

“Hay varios, si yo digo por decirte un Charles Aránguiz que no erra, va a decir ‘este viejo va a pensar que me va a tapar un penal a mí. No quiero decir Aránguiz, ninguno, el que toque y pueda tener esa suerte de atajar un penal bienvenido sea. Vamos a sorprender esa tarde-noche”, partió declarando Campestrini.

Siguiendo en aquello, el guardameta del ‘Campanil’ indicó que en su arribo a la primera división del fútbol chileno, le gustaría poder enfrentarse a Charles Aránguiz desde los doce pasos, haciendo alusión a su gran rol de leyenda.

Campestrini desafía a Aránguiz | Foto: Photosport

“Me gustaría enfrentar a Aránguiz, ya que lo nombramos… Es un prócer del fútbol, ha triunfado, ha sido figura”, declaró.

Concluyendo, Campestrini habló de lo que son los desafíos de Universidad de Concepción en su vuelta a la primera división, en la que sabe que se enfrentarán a importantes equipos y esperan estar a la altura de lo que es este importante retorno a primera.

“Creo que para todo el grupo que se pueda quedar en Universidad de Concepción, enfrentar a esos monstruos sería una bendición. Ojalá podamos concretarlo”, cerró.

