Universidad de Chile mantiene incertidumbre sobre la continuidad de Lucas Assadi. La promesa azul despierta la atracción de diversos clubes de Sudamérica en el mercado de fichajes.

¿Qué pasará con su futuro? Manuel Mayo aclaró el panorama en conferencia de prensa. El gerente deportivo de la escuadra estudiantil explicó con peras y manzanas qué ocurrirá con el crack de 22 años.

Según detalló desde el Centro Deportivo Azul, no hay novedades sobre su eventual partida. A pesar de ser prioridad en Atlético Mineiro, la película sigue igual: se han descartado propuestas por él.

“Lo de Lucas está menos claro. Lógico que hay mucho interés, pero no ha llegado ninguna oferta de acuerdo a la valorización que el club tiene en la interna. Es un talento pocas veces visto”, señaló.

“Por eso tenemos una valorización alta, creemos que es un jugador muy distinto a lo que uno ve en el fútbol sudamericano. Además, es muy importante para los objetivos que tenemos en este año”, agregó.

Manuel Mayo explicó la situación de Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El futuro de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Finalmente, el alto cargo de los universitarios dejó en claro que el oriundo de Puente Alto está considerado por Francisco Meneghini. De no ser vendido, se quedará en el equipo de sus amores.

“Entendemos que los jugadores en un momento de su vida quieren cumplir el sueño de partir, pero queremos que sea en el momento justo, con una propuesta que sea muy buena para él y para el club”, reflexionó Manuel Mayo.

“Por ahora, no ha llegado nada de eso y lo tenemos contemplado para que sea una pieza muy importante para conseguir los objetivos“, concluyó.

En resumen: