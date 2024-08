Dentro de la historia de la Universidad de Chile sin duda que uno de los momentos más recordados por el hincha azul es por el plantel del año 2011, en la que los dirigidos por Jorge Sampaoli en aquel entonces lograron alzarse como campeones de la Copa Sudamericana, siendo el primer gran logro internacional del club.

Sobre esto, el ex ayudante de Samapoli y también ex DT de la U, Sebastián Beccacece conversó en el programa ‘Clank’ y destapó una desconocida infidencia con dicho plantel, en la que el argentino, Marcelo Bielsa mostró su felicidad por el logro de los ‘Azules’.

“Marcelo (Bielsa) disfrutó mucho de ese proceso y también de ese equipo, cuando salimos campeones de la Sudamericana y el Tricampeonato, me llama y me agradece el tiempo y nos felicita a mí y a todo el cuerpo técnico”, partió indicando Beccacece.

Siguiendo en aquello, el hoy estratego de la Selección de Ecuador evidenció de la gran relación y admiración que tenía por el ‘Loco’, quien ante la relación que tenían, felicitó a Beccacece por el logro conseguido en la U.

Beccacece en su paso de DT en la U | Foto: Photosport

“Agradece mucho la lealtad y me dijo que lo comparta mucho con mi viejo que seguramente estaba observando eso en algún espacio”, declaró.

Finalmente, Beccacece explicó que tras aquel llamado, nunca más pudo entablar un diálogo junto a Marcelo Bielsa, pero que a pesar de aquello, el respeto hacía él sigue manteniéndose intacto.

“Después no hablamos nunca más, no hablé nunca más con él, porque él siempre me llamó, yo nunca lo llamé, entonces, no existió más llamado, pero el vínculo sigue estando de afecto, cariño y respeto”, cerró.