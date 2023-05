Universidad de Chile vive un irregular momento dentro del Campeonato Nacional tras consumar dos partidos sin saber de victorias, en el que dentro de aquellos partidos las dos figuras del conjunto de Mauricio Pellegrino: Lucas Assadi y Darío Osorio fueron protagonistas de forma negativa tras ser expulsados.



Sobre este punto, el periodista Sebastián Esnaola tomó la palabra en ESPN sobre lo que ha sido el presente de ambos futbolistas, en el que es contundente al señalar que deben mejorar el control de sus emociones durante los duelos para evitar estos malos actos dentro del campo.



“Lo de Osorio es factor, lo que pasa con Assadi, que la semana pasada terminó agarrando a garabatos al árbitro, hay tú te das cuenta que hay un problema de control en los jugadores más jóvenes que hoy no lo tienen en el cuerpo técnico”, comenzó señalando Esnaola.



En esa línea, el reconocido comunicador se cansó de sobreproteger a las piezas jóvenes del fútbol chileno, en la que señala que los que tienen el rol de ser jugadores figuras, tienen que saber cargar con sus responsabilidades en favor del equipo.

Osorio no ha mostrado un gran rendimiento en la U en este 2023 | Foto: Photosport



“Es un asunto porque son jugadores a ser llamados relevantes, yo ya me cabreé del tema y lo mismo me pasa con Damián Pizarro, ya me cabreé del tema de ‘no cargarles lo mochila’ y todo”, declaró en ESPN.



Finalmente, Esnaola es rotundo con la actualidad que viven Darío Osorio y Lucas Assadi dentro de la Universidad de Chile y en la que pidió ya que sin miedo se les debe comenzar a exigir más.



“Son jugadores que ya a esta altura sobre todo estos dos (Assadi y Osorio) que son jugadores que tienen más recorrido un poco más profundo en primera división y que el año pasado mostraron cosas distintas, algo más se les tiene que exigir. Yo creo que están en otra galaxia”, cerró.