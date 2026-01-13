La llegada de Francisco Meneghini a Universidad de Chile provocó un verdadero terremoto en el camarín azul con la partida de varios jugadores para transformar el numeroso grupo de futbolistas que tenía Gustavo Álvarez a uno mucho más reducido.

Uno de los extranjeros que tuvo que partir, pese a que sólo estuvo seis meses vistiendo de azul, fue el volante uruguayo Sebastián Rodríguez, el que conversó con La Mañana del Fútbol haciendo un análisis de su paso por Chile.

“Cuando llegué a la U, lo que pasó es que habíamos parado acá en Uruguay, llevábamos más o menos un mes de vacaciones y en realidad ellos nunca habían parado. Estaban jugando todos los fines de semana y cuando llegué, el equipo ya estaba jugando, venía con ritmo y me costó un poco entrar”, dispara.

El mediocampista reconoce que: “Me costó más, es la realidad. Fue una de las charlas que tuvimos allá, porque en mis últimos siete años siempre juegué arriba del 90% de los minutos, que eso es muchísimo para un jugador de cancha”.

Sebastián Rodríguez alcanzó a ganar la Supercopa con la U.

Agregando que “Luego cuando pude entrar, por suerte lo hice bien. Los cuartos de final contra Alianza me tocó hacerlo de titular y lo hice muy bien en consideración del técnico. Después de nuevo me tocó no jugar, una situación un poco atípica, sobre todo porque había jugado muy bien, pero sirvió de aprendizaje”.

Rodríguez deja en claro que “tenía la opción de quedarme porque tenía un año más de contrato, pero ahora volví, estuve en la primera semana de pretemporada y charlando con el técnico nuevo y el gerente, también por algunas cosas familiares, se fue tomando la decisión de ir volviendo para Uruguay”.

