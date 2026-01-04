Universidad de Chile disputará cuatro torneos en 2026, por lo que ya se encuentran planificando las contrataciones de jugadores como también las salidas. Por esto es que ya se empezaron a movilizar con ciertas salidas para la temporada.

Según información del periodista Coke Hevia, Sebastián Rodríguez buscaría rescindir contrato con los azules por la poca suma de minutos. El jugador que fue figura en Alianza Lima, y que llegó como enroque por Gonzalo Montes desde Montevideo City estaría viviendo sus últimos días como bullanguero.

La U se prepara con todo para la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de La Liga y la Copa Sudamericana. Esta última como su mal de amores de la que quedó eliminada polémicamente el año pasado frente a Lanús.

Los azules también quedaron con la mala pasada tras no haber logrado el segundo gran objetivo que era ser campeón del fútbol chileno tras la increíble campaña de Coquimbo Unido. Esto nació debido a que en 2024 Colo Colo le arrebató el título en la última fecha del campeonato.

Luego del anuncio de Eduardo Vargas, los hinchas azules ya empezaron a motivarse para entregarlo todo en 2026, y bajo el mando del nuevo técnico Paqui Meneghini, el pueblo azul comienza a ilusionarse.

Sebastián Rodríguez estaría viviendo sus últimos días en la U.

“Hay chances de que bigote rescinda”, fue lo publicado por el periodista en X. Haciendo referencia a la salida de Rodríguez y así liberar un cupo de extranjero de cara a la presente temporada.

¿Cómo fue el paso del “Bigote” en Universidad de Chile?

El volante uruguayo llegó a fines de julio de 2025. Hasta la fecha logró jugar solo 9 encuentros con la camiseta de la U, entre la Liga de Primera, Copa Sudamericana y la Supercopa de Chile. En estos partidos el mediocampista no logró marcar ni asistir.

En síntesis