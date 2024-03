Alexis Sánchez ha marcado su propio camino en el profesionalismo, donde inició en Cobreloa y después trabajó su carrera para convertirse en uno de los jugadores más influyentes del último tiempo en el viejo continente.

Los inicios del Niño Maravilla estuvieron marcados, además, por su paso en el Colo Colo de Claudio Borghi donde ganó notoriedad y se mostró a todo el mundo. Ahí, Sánchez jugó a préstamo estando ya vendido al Udinese de Italia.

Con harta agua bajo el puente, Sergio ‘Superman’ Vargas contó en Vía X por qué Alexis Sánchez no llegó en esa oportunidad al club que él mismo dice amar y del cual su papá era hincha de toda la vida.

Alexis en la actualidad. | Foto: Photosport

“Durante la quiebra, hablé con Fernando Felicevich, su representante hasta el día de hoy. Alexis estaba en Cobreloa, pero ya lo habían vendido al Udinese. La idea de ellos era dejarlo a préstamo en Chile”, reveló Vargas.

En esa línea, complementa diciendo que “En ese momento no teníamos los recursos para traerlo a la U. Le dije al síndico y me dijo ‘imposible’. Lamentablemente, no fue posible y luego se fue a Colo Colo. Hubiera sido maravilloso tenerlo”, dijo.

La historia de Alexis Sánchez en Colo Colo terminó de buena manera y, de ahí en más, el tocopillano desembarcó en River Plate para después comerse el mundo y transformarse en la figura mundial que es.

La carrera de Alexis Sánchez

Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán son los clubes que Alexis Sánchez ha defendido a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional.