Este jueves, el ex portero Sergio Vargascumplió 58 años de edad y tanto las redes sociales de Universidad de Chile, como también los hinchas, saludaron al recordado Superman Azul.

No obstante, la instancia sirvió para instalar nuevamente un debate sobre quién es el mejor guardameta en la historia de los azules luego que el propio argentino nacionalizado chileno, se autodefiniese como el mejor portero de la U en los últimos 30 años, es por eso que se colocó la interrogante si el propio Vargas o Johnny Herrera era el mejor. Uno, pieza clave en la reinserción del cuadro laico y campeón tras 25 años, el otro el jugador más títulos en la historia y entre ellos, ser el entretubos en el íunico torneo internacional que ostentan hasta el momento, la Copa Sudamericana.

Cada uno, con sus legítimos argumentos, tienen a sus preferidos y ahora fue el turno del ex atacante, Diego Rivarola, quien en ESPN no titubeó en dar su preferencia, a sabiendas que compartió camarín con los dos más grandes en la historia del club.

“Me tocó jugar con dos de los más grandes que sin duda son Sergio Vargas y Johnny Herrera, pero por carácter, personalidad y liderazgo, Sergio está un escalón arriba“, justificó el recordado Goku.

Para argumentar su respuesta, el ex 7 señaló que el momento en que llegó el Superman al país, no era fácil producto de la crisis institucional que vivían los estudiantiles a comienzos de la temporada 1992. “Uno se da cuenta en estos momentos en que hablamos de los jóvenes y lo difícil que es ponerse la camiseta de la U y habían algunos que dicen ‘no cualquiera se pone la camiseta de la U‘ y en esa época que Sergio se la puso era un momento no digamos parecido, pero efectivamente ponerse la camiseta era muy difícil“, puntualizó el panelista.

Finalmente, elevó a Vargas como el ícono de la remontada azul por aquel tiempo, permitiendo así marcar una sustantiva diferencia con el resto. “Llegó Sergio desde afuera y fue uno de los encargados si no fue el principal o prácticamente el principal en dar vuelta esta historia que era muy difícil y que hoy, no existen ese tipo de jugadores, creo que en eso marcó diferencia Sergio Vargas en la U”, cerró Rivarola.