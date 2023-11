“Si no se le gana a Católica…”: Alejandro Lorca advierte de catastrófico escenario en la U

Universidad de Chile sumó una nueva derrota ante Everton y aleja las chances de meterse en al menos la Copa Sudamericana el próximo 2024. El elenco de Mauricio Pellegrino fue superado en Santa Laura y ahora debe jugarse el todo por el todo ante Universidad Católica.

El clásico universitario será este sábado y para Alejandro Lorca este encuentro será clave para el cierre de una temporada que ha estado marcada por los altibajos de la U.

“Es cierto que en el partido tuvo infortunio en algunas ocasiones de gol, pero hay una fragilidad defensiva importante. Los dos goles fueron por los centrales que no cerraron bien. Y arriba no hay peso ofensivo”, lamentó Lorca en conversación con Bolavip.

Everton festejó en Santa Laura y hundió a la U en el noveno puesto de la tabla.

El futuro de la U

El encargado de relatar el encuentro en TNT Sports siguió de cerca el partido y por lo mismo no se anduvo con rodeos para definir lo importante que es el encuentro contra la UC.

“Esta temporada hay que darla por cerrada y pensar en el otro año. Matemáticamente esta la opción de Sudamericana, pero si no se le gana a Católica se escapa cuando quedan solo nueve puntos por jugar (…) Si no se gana es la lápida. No hay caso”, sentenció.

Cabe consignar que la U será visitante en el estadio Santa Laura este 11 de noviembre. El clásico universitario esta fijado a las 15:00 horas. Tras ello, los azules cierran el año con tres partidos: Coquimbo Unido, Cobresal y Ñublense.

Panorama complejo pero que todavía deja con opciones a la U ya que el último clasificado a Sudamericana tiene 37 puntos y es la UC. Mientras que el Bulla tiene 34.