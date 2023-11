Héctor Tito Awad está cansado de ver cada partido un bajo nivel de la Universidad de Chile. La voz de “La Magia Azul” está cansado de seguir sufriendo y arremete contra Mauricio Pellegrino, quien no lograr encontrar el rumbo con los estudiantiles.

El experimentado comunicador no se guarda nada y le da con todo al argentino, ya que pide su salida pronta del equipo. Awad incluso sacó duras palabras para analizar el feble momento de la U en el fútbol chileno.

“El hombre nos ha cagado (sic) y todos creen que estamos mejor por qué no estamos peleando por el descenso. Eso es gracia a que hay equipos mucho más malos que nosotros, pero la U no juega a nada”, expresó.

Tito Awad destroza a Mauricio Pellegrino (Photosport)

Incluso, Awad siguió con su relato sin temor para destruir todo lo que ha realizado el transandino durante este 2023. Es más, el comentarista no lo quiere ver más al mando del equipo.

“Estoy apenado, enrabiado y fuera Pellegrino. Está bueno ya, está bueno. La U no tiene fútbol. ¿Y quién hace el fútbol en el equipo? El técnico. Insisto con lo mismo: ¿Me van a decir que Everton tiene mejor plantel que la U? ¿Qué Magallanes tiene mejor plantel que la U? Qué se vaya a la cresta el técnico (sic). No hablo de la persona si no del profesional”, explicó.

“Lo siento Pellegrino, pero soy tu sombre y lo dije desde el primer día y no ahora”, subrayó Awad.

Aplaude a uno de casa

Al menos, para Tito Awad, no todo es tan malo. Dentro de la crisis azul, el profesional de las comunicaciones le da su like a un joven de la cantera y quiere propone una solución para el cierre de la temporada 2023.

“Llegó la hora de terminar con los más ‘cabros’ posibles en el campo de juego. Morales demostró como se debe defender la camiseta de la U. La camiseta de la U tiene historia y uno no se la pone para después para lavarla, uno se la pone para sacarse la cresta dentro de la cancha”, adicionó.

Con el “balde”, Awad remata con “la mitad o más de la mitad del plantel no lo hace”.