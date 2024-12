Universidad de Chile comenzó sus trabajos pensando en lo que será la temporada 2025, la cuál vendrá plagada de importantes desafíos para el equipo de Gustavo Álvarez, quien junto a sus dirigidos espera poder a la altura de estos para el próximo año.

En esta jornada, el joven defensor venezolano, Bianneider Tamayo atendió a los medios de comunicación en las afueras de Clínica Meds para comentar sus expectativas dentro del equipo para la temporada que ya se avecina.

“Vengo con todas las ganas. El año pasado no pude jugar, llegué con el equipo ya conformado, me tocó entender eso, pero ahora comenzamos todos de cero, a pelearnos el puesto con el que esté”, partió indicando Tamayo.

Uno de los ‘problemas’ que tendrá el conjunto azul en este inicio de 2025 será el Sudamericano Sub 20, en la que perdería a elementos importantes como Tamayo dentro del club, en la que revela que ya conversó con la institución sobre este caso y que dirá presente con su selección.

“El Sudamericano es una vitrina gigante para uno como jugador. Me encantaría estar. Espero que el club respete mi proceso. Ahora mi presente es la pretemporada y estamos con todo en eso. El club hasta ahora me da el ok y jugaré el Sudamericano sin problema”, remarca

Por otro de los temas que tuvo palabras el ex Caracas fue sobre los dichos que tuvo Gustavo Álvarez sobre él y su tiempo de adaptación al equipo, en la que respondió que hará todo lo posible para que ese proceso no sea extenso y pueda debutar con el primer equipo.

Tamayo espera poder tener su consolidación en la U | Foto: U. de Chile

“Lo del profe es lo que siempre he dicho, estoy para aportar en lo que necesite. No sé si sean seis meses de adaptación, pero trabajaré al 100% para que sean menos y competir de tú a tú”, explicó a los medios.

Finalmente, Tamayo le deja muy en claro a Gustavo Álvarez que él está 100% mentalizado en poder ser una opción dentro de la Universidad de Chile para esta temporada, en la que en base a esfuerzo y trabajo buscará ser un aporte donde el DT lo estime conveniente.

“El plan ya es competir 100%, hay muchísimas competencias este año y todos los que somos del plantel estamos a disposición de lo que el profe necesite. Con trabajo y dedicación, estoy seguro de que se me dará la oportunidad. Me gusta más de central, pero si tengo que hacerlo de lateral, lo haré”, finalizó.