Técnico campeón con Universidad de Chile recomienda a Mauricio Pellegrino no enojarse por las filtraciones: "Pasa en el gobierno, imagínate acá"

Este viernes, durante la conferencia de prensa de Mauricio Pellegrino en el Centro Deportivo Azul en la previa del duelo ante O’Higgins, el estratega manifestó su molestia por la filtración de un encuentro que sostuvo con dirigentes de Universidad de Chile.

Bolavip Chile dialogó con César Vaccia, quien en su rol de ex técnico de la U, señaló que esa práctica es muy antigua y siempre habrá alguien que filtre lo que se habló de manera privada. “Los seres humanos somos muy complejos y claro, en mis tiempos y en tiempos de otros tiempos, pasaba siempre lo mismo”, sentenció el ex estratega azul.

Para el sanantonino, es una situación que puede ser muy habitual y que si pasa en organismos potentes del país, es muy probable que sí ocurra en el fútbol. “Fíjate que en un equipo de gobierno pasa eso, en un grupo de trabajo tan cerrado y donde hay hasta videos de gente que trabaja en esos equipos, imagínate acá. No debiera pasar, pero pasa”, afirmó Vaccia.

Sobre la posibilidad de extender el vínculo contractual con el argentino, el ex seleccionador nacional sostiene es muy difícil avanzar en aquello si es que no se han obtenido logros. “Lo que pasa es que en entrenadores es complejo renovar antes, más encima que él no tiene un título o una Copa Chile y si sigue esta caída libre, va a costar renovar”, expresó.

Vaccia cree que es complejo renovar a Pellegrino en este momento (Archivo)

Finalmente, el entrenador entregó su parecer respecto a cómo debiese conformarse el sector de ataque, donde pide que sí o sí, juegue arriba Darío Osorio. “Jugaría con Leandro Fernández y Darío Osorio, más otro delantero. Es cuestión de lógica nomás, ¿Qué más puede hacer Palacios? ¿Qué más se puede esperar del Nico Guerra? En cambio este cabro tiene una proyección insospechada, pero hay que hacerlo jugar”, concluyó Vaccia.