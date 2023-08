Este viernes, se dio a conocer de una reunión que sostuvo el entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, con la directiva de la institución, en la cual se revelaron ciertos aspectos que tuvo dicho encuentro, como lo detalló Diario El Mercurio.

En la publicación, se da a conocer que el argentino entregó las razones del por qué las tres derrotas consecutivas que ha tenido el equipo y que lo han ido alejando de los lugares de avanzada.

Según cuenta el matutino, Pellegrino habría comentado que una de las razones del por qué de las caídas, “se trata de un equipo joven, en formación, y que por eso mismo era esperable ver un rendimiento zigzagueante en algún momento. A veces se juega mejor o peor”, según se da a conocer, donde también no se habrían justificado en demasía las derrotas y que sí confía en sacar el tema adelante. Tema refuerzos y renovación, no se tocaron, aparentemente.

En rueda de prensa, el estratega mostró su incomodidad ante la filtración de esta reunión. “En las instituciones, lo ideal es que las cosas se puedan hablar en privado, pero siempre se saben porque había mucha gente. Fue una reunión informal, habían dirigentes que no conocía. Fue amena y es parte del show futbolístico, siempre las cosas salen a la luz. A veces, yo paro un equipo y a los diez minutos ya se sabe. No creo que la noticia sea más importante que la reunión”, reconoció Pellegrino.

Sobre qué otros temas se tocaron en dicho encuentro, el técnico afirmó que “se hablaron de muchos temas. De educación, de la cantera, del equipo, del momento. Hemos hablado de muchísimas cosas, me gustó hacer la reunión. Es parte de, que haya un contacto entre la gente que manda la institución. Pero me hablan de cosas que se publicaron y no puedo controlar esas cosas; fue una reunión positiva, pero me ha gustado hacerla”, sentenció.

El técnico confía en sacar adelante el complejo momento de la U (Photosport)

Ahora, el trasandino continuará con los trabajos en el CDA donde espera dar con el mejor equipo pensando en volver a los triunfos, ahora, ante O’Higgins el lunes en el Estadio Santa Laura.