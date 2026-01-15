Se acabó el ciclo de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile. El volante y carrilero por izquierdo confirmó en sus redes sociales que deja el conjunto universitario tras concretarse su millonaria venta a Lanús.

Pese a que los azules se habían resistido a una de las máximas figuras durante el periodo de Gustavo Álvarez, finalmente el conjunto argentino que precisamente eliminó a los azules en semifinales de la Copa Sudamericana, terminó por pagar la cláusula de salida.

Matías Sepúlveda parte a Lanús tras un gran 2025 en la U (Photosport).

Así, la salida del ‘Tucu’ se aceleró y este jueves el propio futbolista lanzó un emotivo mensaje para decir adiós. “Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida“.

“Quiero agradecer de corazón a la hinchada de Universidad de Chile, gracias por el cariño que siempre me brindaron, que siempre estuvo presente, alentando en las buenas y no tan buenas. Su apoyo, su pasión y su amor por estos colores se sienten dentro y fuera de la cancha”, lanzó de entrada.

“A mis compañeros, cuerpo técnico, área médica y todos los funcionarios que son fundamental para que funcione el club ( coordinadores, ti@s de cocina, guardias, cancheros, utileros)”, agregó.

“Y a la institución Universidad de Chile, gracias por la confianza, el respeto y la oportunidad de ser parte de este club tan grande. Me voy con el orgullo de haberlo dado todo y con recuerdos que atesoraré para siempre. La U es y será siempre parte de mi vida”, cerró.

Durante su estadía en la U, el formado en O’Higgins disputó un total de 61 partidos donde se matriculó con 5 goles y 9 asistencias.

