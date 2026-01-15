Universidad de Chile ya empieza a acelerar su máquina en esta pretemporada, en donde el conjunto ‘Laico’ espera llegar de la mejor forma posible para lo que será el inicio del torneo en este 2026.

Mientras eso ocurre, la dirigencia de la U se mantiene activa dentro del mercado de pases, en la que siguen buscando nombres para poder reforzar su plantilla pensando en esta recargada temporada.

Si bien en las últimas horas grandes noticias se han dado a conocer para el hincha azul por Juan Martín Lucero y Lucas Assadi, una dura noticia es la que habría recibido el entrenador Francisco Meneghini por uno de sus anhelos.

Se trata del volante argentino, Matías Lugo, quien era uno de los anhelos para el hoy DT de la U para reforzar la zona media del ‘Romántico Viajero’ y que hoy, parece tener todo acordado con un nuevo club para el 2026.

Desde la prensa ecuatoriana han señalado en las últimas horas que Matías Lugo, tendría todo bien encaminado para transformarse en nuevo refuerzo del Barcelona de Ecuador.

“El uruguayo Matías Lugo es nuevo jugador de Barcelona SC. Volante 5 que proviene del O’Higgins (cedido por Argentinos Jrs). Estuvo en Estudiantes de Buenos Aires y Argentinos Jrs. Firmaría por 1 año”, señalan.

De esta manera, ‘Paqui’ Meneghini le diría adiós a uno de sus anhelos que tenía para poder reforzar el mediocampo de la Universidad de Chile para lo que será esta temporada 2026.

